На Украине выставили на торги якобы принадлежащие Медведчуку Maybach и 20 часов

Автомобиль Maybach и 20 коллекционных часов, которые якобы принадлежали экс-главе запрещённой в Незалежной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", а ныне лидеру движения "Другая Украина" Виктору Медведчуку, выставили на торги. Об этом сообщили в Агентстве по розыску и управлению активами Украины.

"АРМА на заседании Комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов, приняло решение о реализации имущества Медведчука: дорогостоящего автомобиля Maybach и коллекционных наручных часов в количестве 20 единиц", — говорится в телеграм-канале агентства.

Сейчас идёт приём заявок от юридических лиц, 25 апреля определится организатор аукциона, добавили в агентстве.