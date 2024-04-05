На Украине выставили на торги якобы принадлежащие Медведчуку Maybach и 20 часов
Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Яковлева Ирина
Автомобиль Maybach и 20 коллекционных часов, которые якобы принадлежали экс-главе запрещённой в Незалежной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", а ныне лидеру движения "Другая Украина" Виктору Медведчуку, выставили на торги. Об этом сообщили в Агентстве по розыску и управлению активами Украины.
"АРМА на заседании Комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов, приняло решение о реализации имущества Медведчука: дорогостоящего автомобиля Maybach и коллекционных наручных часов в количестве 20 единиц", — говорится в телеграм-канале агентства.
Сейчас идёт приём заявок от юридических лиц, 25 апреля определится организатор аукциона, добавили в агентстве.
Напомним, что Виктор Медведчук был депутатом Верховной рады и главой партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". На Украине ему грозило до 15 лет лишения свободы по делу о госизмене. В 2022 году стало известно о его задержании в Киеве. Позже Медведчука обменяли в рамках программы обмена пленными. А в начале 2023-го Владимир Зеленский лишил политика гражданства.