Медведчук заявил, что хочет вернуться в Киев, когда на Украине не будет нацизма
Виктор Медведчук. Обложка © ТАСС / Ирина Яковлева
Экс-лидер запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что хочет вернуться в Киев, когда в стране не будет нацизма. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости" в преддверии десятой годовщины госпереворота в Незалежной.
Политик, который ныне является председателем совета движения "Другая Украина", считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. По его словам, на сегодняшний день нацизм стоит во главе угла государственной политики Владимира Зеленского и "его преступного режима". Как считает Медведчук, очень многие украинцы хотят вернуться в страну и в случае изменения ситуации они обязательно это сделают.
Ранее Медведчук заявил, что действия киевской власти в последние годы закончились тем, что Украина уже почти перестала существовать как государство. Он указал, что суверенитет Киева завершился в 2014 году — с началом гонений и репрессий против населения. Политик упомянул, что 25 тысяч уголовных дел было возбуждено за инакомыслие.
Напомним, что Виктор Медведчук был депутатом Верховной рады и главой партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", на Украине политику грозило до 15 лет лишения свободы по делу о госизмене. 12 апреля 2022 года стало известно о его задержании в Киеве. Позже Медведчука обменяли. В начале 2023 года Зеленский лишил политика гражданства.