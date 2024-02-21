Медведчук заявил, что хочет вернуться в Киев, когда на Украине не будет нацизма

Экс-лидер запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что хочет вернуться в Киев, когда в стране не будет нацизма. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости" в преддверии десятой годовщины госпереворота в Незалежной.

Политик, который ныне является председателем совета движения "Другая Украина", считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. По его словам, на сегодняшний день нацизм стоит во главе угла государственной политики Владимира Зеленского и "его преступного режима". Как считает Медведчук, очень многие украинцы хотят вернуться в страну и в случае изменения ситуации они обязательно это сделают.