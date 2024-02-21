Медведчук объяснил, почему Украину уже нельзя считать государством
Медведчук: Украина почти перестала существовать как государство
Виктор Медведчук. Обложка © ТАСС / Марченко Анна
Действия киевской власти в последние годы закончились тем, что Украина уже почти перестала существовать как государство, сообщил бывший лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Заявление он озвучил в преддверии десятой годовщины государственного переворота на Украине.
"Украина, независимая, суверенная, которой она была, сегодня не является ни суверенной, ни независимой. Кроме как "преступный режим Зеленского" характеризовать ту территорию, которая называлась "Украина", невозможно", — сообщил Медведчук РИА "Новости".
Он сообщил, что суверенитет Киева завершился в 2014 году — с началом гонений и репрессий против населения. Медведчук упомянул, что 25 тысяч уголовных дел было возбуждено за инакомыслие.
Напомним, что Медведчук был депутатом Верховной рады и главой партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", на Украине политику грозило до 15 лет лишения свободы по делу о госизмене. 12 апреля 2022 года стало известно о его задержании в Киеве. Позже Медведчука обменяли. В начале 2023 года Зеленский лишил политика гражданства.