Действия киевской власти в последние годы закончились тем, что Украина уже почти перестала существовать как государство, сообщил бывший лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Заявление он озвучил в преддверии десятой годовщины государственного переворота на Украине.

"Украина, независимая, суверенная, которой она была, сегодня не является ни суверенной, ни независимой. Кроме как "преступный режим Зеленского" характеризовать ту территорию, которая называлась "Украина", невозможно", — сообщил Медведчук РИА "Новости".