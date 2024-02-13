"Азов"* ни при чём: Медведчук раскрыл неизвестные подробности своего обмена

Экс-лидер запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук раскрыл неизвестные подробности своего обмена. По словам политика, в 2022 году Киев обменял его на десятерых иностранных наёмников.

"Что касается якобы моего обмена на боевиков "Азова"*. Тут ситуация является несколько другой. На самом деле меня обменяли на иностранцев, воевавших на стороне Зеленского и попавших в плен Российской армии. Обмен, в результате которого меня освободили, был многоступенчатый. В общих списках на обмен были боевики "Азова"*, иностранцы и другие военнослужащие. Но меня обменяли на десятерых иностранцев из общего списка", — пояснил Медведчук в интервью французскому порталу Omerta, опубликованном на сайте "Смотрим".

При этом, отметил политик, СМИ подали и растиражировали информацию о том, что его якобы обменяли на боевиков "Азова"*. Глава совета движения "Другая Украина" добавил, что лишь в Москве узнал, как были достигнуты договорённости обмена.

8 июля Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* из Турции и опубликовал видео с ними. За день до этого он провёл переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Кремле назвали передачу боевиков Киеву нарушением договорённостей со стороны как украинской власти, так и турецкой. По соглашению азовцы* должны были находиться в Турции до окончания конфликта. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение главарей "Азова"* связано с провалом контрнаступления ВСУ.