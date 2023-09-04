Песков ответил на вопрос, обсуждали ли Путин и Эрдоган тему выдачи главарей "Азова"*

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи не обсуждали выдачу Украине командиров националистического батальона "Азов"*, так как данная тема "очень чувствительная". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Я не знаю, будут ли они сами затрагивать [эту тему] , но [на переговорах] не обсуждалось", — сказал представитель Кремля журналистам.

Напомним, что ВС РФ взяли в плен командиров "Азова" в Мариуполе в мае 2022 года. В сентябре их обменяли на российских военных и украинского политика Виктора Медведчука и отправили в Турцию. Там азовцы* должны были оставаться до завершения военных действий. Однако в начале июля 2023 года Владимир Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* и разместил видео с ними. В Кремле назвали передачу боевиков Киеву нарушением договорённостей как со стороны украинских властей, так и со стороны турецких.