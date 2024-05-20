Песков: Истечение срока полномочий Зеленского не повлияет на ход СВО
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Истечение срока полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины не влияет на ход специальной военной операции. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, спецоперация продолжается", — сказал представитель Кремля.
Напомним, сегодня, 20 мая, истекает срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день избранный глава государства должен вступить в должность. Однако этого не произошло: киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос о легитимности Зеленского предстоит решать политической и правовой системе Украины, а для России это будет важно только в случае подписания соглашений.