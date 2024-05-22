С 21 мая текущего года вести переговоры по урегулированию конфликта от имени Украины больше некому. Таким образом председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук прокомментировал окончание 20 мая легитимности Владимира Зеленского, который продолжает оставаться у власти из-за отмены выборов в Незалежной.

"Это должны понимать украинцы как никто другой, что начиная с 21 мая 2024 года вести переговоры от имени Украины некому, а тем более — подписывать какие-либо документы. Поэтому боевые действия на территории страны не могут завершиться, пока Зеленский находится в президентском кабинете", — заявил политический деятель в разговоре с РИА "Новости".

Помимо того, бывший член Верховной рады подчеркнул, что Запад разрушил государственность его родной страны. Это было сделано для того, чтобы Зеленский не смог ничего подписать с Москвой.

Президент РФ Владимир Путин, по словам экс-нардепа, прекрасно понимает, что Зеленский выполнит любую команду Запада. В связи с этим Россия ждёт реальных предложений от так называемых западных партнёров Украины.