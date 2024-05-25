Зеленский заявил, что его не беспокоят разговоры об истечении легитимности
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Владимир Зеленский заявил, что не беспокоится из-за разговоров о его легитимности. Об этом он заявил в интервью ряду СМИ, которое опубликовано на ютуб-канале казахстанского издания "Орда".
"Меня это несильно беспокоит", — сказал Зеленский.
Комментируя ситуацию, Зеленский призвал интересующихся обратиться к законам и Конституции Украины. Правда, он не стал называть конкретные статьи или иные правовые документы.
Напомним, согласно Конституции Украины, Владимир Зеленский должен был передать свои полномочия новому президенту ещё 20 мая. Однако этого не произошло, так как киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Это вызвало бурю обсуждений, на каких основаниях Зеленский занимает пост. Точку в вопросе поставил президент России Владимир Путин, прямо заявивший, что легитимность Зеленского закончилась.