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Регион
24 мая, 11:13

"Вынуждены поддерживать": В окружении Зеленского признались, что он пошёл не по тому пути

Британский историк Гартон-Эш: Окружение Зеленского не верит в возврат 1991 года

Далеко не всё окружение Владимира Зеленского верит в перспективы выхода на границы 1991 года. Об этом написал в своей колонке для The Guardian британский историк и профессор Оксфордского университета Тимоти Гартон-Эш.

Он утверждает, что не раз слышал критику в адрес Зеленского из-за его нереалистичных упований на возврат всей территории, включая Крым.

"Даже высокопоставленные чиновники в частном порядке дают гораздо более осторожное определение того, что на Украине сочли бы победой", пишет специалист по Восточной Европе.

Один из собеседников Гартона-Эша из высоких украинских чинов анонимно рассказал, что публично вынужден поддерживать то, что декларирует Зеленский, а непублично отдаёт себе отчёт в том, что у Украины есть единственная задача — выжить как независимое государство.

"Как, чем, какими силами?": В ВСУ усомнились в способности Киева вернуть границы 1991 года
"Как, чем, какими силами?": В ВСУ усомнились в способности Киева вернуть границы 1991 года

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш предупредил, что Украину ждёт сокрушительный разгром, если не вмешается дипломатия. А в Минобороны КНДР заявили, что Запад потерпит крах в борьбе с Россией даже с тайным арсеналом ATACMS у ВСУ.

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Сайт президента Украины

Марина Калегина
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