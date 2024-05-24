"Вынуждены поддерживать": В окружении Зеленского признались, что он пошёл не по тому пути

Далеко не всё окружение Владимира Зеленского верит в перспективы выхода на границы 1991 года. Об этом написал в своей колонке для The Guardian британский историк и профессор Оксфордского университета Тимоти Гартон-Эш.

Он утверждает, что не раз слышал критику в адрес Зеленского из-за его нереалистичных упований на возврат всей территории, включая Крым.

"Даже высокопоставленные чиновники в частном порядке дают гораздо более осторожное определение того, что на Украине сочли бы победой", — пишет специалист по Восточной Европе.