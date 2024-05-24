"Вынуждены поддерживать": В окружении Зеленского признались, что он пошёл не по тому пути
Британский историк Гартон-Эш: Окружение Зеленского не верит в возврат 1991 года
Далеко не всё окружение Владимира Зеленского верит в перспективы выхода на границы 1991 года. Об этом написал в своей колонке для The Guardian британский историк и профессор Оксфордского университета Тимоти Гартон-Эш.
Он утверждает, что не раз слышал критику в адрес Зеленского из-за его нереалистичных упований на возврат всей территории, включая Крым.
"Даже высокопоставленные чиновники в частном порядке дают гораздо более осторожное определение того, что на Украине сочли бы победой", — пишет специалист по Восточной Европе.
Один из собеседников Гартона-Эша из высоких украинских чинов анонимно рассказал, что публично вынужден поддерживать то, что декларирует Зеленский, а непублично отдаёт себе отчёт в том, что у Украины есть единственная задача — выжить как независимое государство.
Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш предупредил, что Украину ждёт сокрушительный разгром, если не вмешается дипломатия. А в Минобороны КНДР заявили, что Запад потерпит крах в борьбе с Россией даже с тайным арсеналом ATACMS у ВСУ.