Журналист Херш: Украину ждёт сокрушительный разгром, если не вмешается дипломатия
Украинский конфликт закончится "сокрушительным разгромом" Украины, если вопрос не будет решён дипломатией, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
"За время пребывания Джо Байдена в Белом доме в качестве президента Америка потратила $175 млрд на войну, которую невозможно выиграть и которая не будет выиграна. Её можно завершить только за счёт дипломатии, если в Вашингтоне и Киеве возобладает рациональное начало. Или же она окончится сокрушительным поражением недоукомплектованной, плохо обученной и плохо оснащённой украинской армии", — пояснил Херш в личном блоге.
Он заявил, что ему известно, что в минувшие недели некоторые украинские боевые бригады наотрез отказались участвовать в боевых действиях, считая их самоубийственными, ведь российские силы лучше подготовлены и оснащены. Херш также сослался на неназванного представителя администрации США, который обратил внимание, что Москва, если начнётся переговорный процесс, получит возможность вести разговор с позиции силы, судя по тому, как продвигаются её войска.
А ранее в Верховной раде сделали ошеломительное признание о финансировании ВСУ. В связи с этим украинское правительство собирается повысить налоги для граждан.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine