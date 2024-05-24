Украинский конфликт закончится "сокрушительным разгромом" Украины, если вопрос не будет решён дипломатией, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

"За время пребывания Джо Байдена в Белом доме в качестве президента Америка потратила $175 млрд на войну, которую невозможно выиграть и которая не будет выиграна. Её можно завершить только за счёт дипломатии, если в Вашингтоне и Киеве возобладает рациональное начало. Или же она окончится сокрушительным поражением недоукомплектованной, плохо обученной и плохо оснащённой украинской армии", — пояснил Херш в личном блоге.

Он заявил, что ему известно, что в минувшие недели некоторые украинские боевые бригады наотрез отказались участвовать в боевых действиях, считая их самоубийственными, ведь российские силы лучше подготовлены и оснащены. Херш также сослался на неназванного представителя администрации США, который обратил внимание, что Москва, если начнётся переговорный процесс, получит возможность вести разговор с позиции силы, судя по тому, как продвигаются её войска.