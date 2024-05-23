В Раде прозвучало ошеломительное признание о финансировании ВСУ
Депутат Гетманцев: В бюджете Украины не хватает 300 млрд гривен на военные нужды
Бюджету Украины нужны 300 миллиардов гривен (свыше 7,5 миллиарда долларов) на военные нужды, чтобы протянуть до конца года. Закрывать недостачу будут с помощью повышения налогов. Об этом в личном телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
"Нам необходимо повысить и расходную, и доходную часть бюджета для финансирования армии, которую мы финансируем за счёт наших внутренних источников. Мы не можем перенять эти средства у партнёров. О какой сумме идёт речь? Кабинет министров сейчас подсчитывает потребности, но они очень велики. Не менее 300 миллиардов до конца года", — написал парламентарий.
Гетманцев уточнил, что финансирование ВСУ осуществляется в первую очередь с помощью налогов. В связи с этим кабинет министров Незалежной будет вынужден предложить какие-то способы возвратить средства в казну, что совершенно невозможно сделать в обход основных налогов. Изменения могут сказаться на образующих бюджет прямых и косвенных платежах, в частности налоге на добавленную стоимость, военном сборе и акцизах. Как утверждает украинский Forbes, правительство намерено втрое повысить и военный налог, и НДС.
Life.ru уже рассказывал о том, что Незалежная лишилась почти трети от объёма своей экономики за время вооружённого противостояния с Российской Федерацией. Это повлекло последствия для рынка труда Украины — за два года страна потеряла 3,5 миллиона рабочих мест. А в марте этого года в украинской прессе появились сообщения о том, что киевский режим может упразднить пять из девятнадцати министерств из-за колоссальной дыры в бюджете.
Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta