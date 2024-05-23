В Раде прозвучало ошеломительное признание о финансировании ВСУ

Бюджету Украины нужны 300 миллиардов гривен (свыше 7,5 миллиарда долларов) на военные нужды, чтобы протянуть до конца года. Закрывать недостачу будут с помощью повышения налогов. Об этом в личном телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.

"Нам необходимо повысить и расходную, и доходную часть бюджета для финансирования армии, которую мы финансируем за счёт наших внутренних источников. Мы не можем перенять эти средства у партнёров. О какой сумме идёт речь? Кабинет министров сейчас подсчитывает потребности, но они очень велики. Не менее 300 миллиардов до конца года", — написал парламентарий.

Гетманцев уточнил, что финансирование ВСУ осуществляется в первую очередь с помощью налогов. В связи с этим кабинет министров Незалежной будет вынужден предложить какие-то способы возвратить средства в казну, что совершенно невозможно сделать в обход основных налогов. Изменения могут сказаться на образующих бюджет прямых и косвенных платежах, в частности налоге на добавленную стоимость, военном сборе и акцизах. Как утверждает украинский Forbes, правительство намерено втрое повысить и военный налог, и НДС.