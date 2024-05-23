На Украине стали освобождать заключённых, согласных мобилизоваться на фронт
На Украине выносят первые решения об условно-досрочном освобождении заключённых, которые согласны мобилизоваться на фронт, сообщает "Страна.ua".
Первые два вердикта вынес Хмельницкий горрайонный суд, освободив виновных в кражах мужчин. Оба преступления были совершены ещё до начала военных действий — осенью 2021 года. Согласно сообщению инстанции, за ними установят административный надзор сроком на один год. Также им запрещено покидать расположение воинской части и выезжать по личным делам без распоряжения командира.
Напомним, Владимир Зеленский 17 мая подписал законопроект о мобилизации в ВСУ преступников, отбывающих наказание в тюрьмах. Для этого будет необходимо согласие заключённого и командира, в чью часть они поступят.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine