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22 мая, 22:10

На Украине стали освобождать заключённых, согласных мобилизоваться на фронт

На Украине выносят первые решения об условно-досрочном освобождении заключённых, которые согласны мобилизоваться на фронт, сообщает "Страна.ua".

Первые два вердикта вынес Хмельницкий горрайонный суд, освободив виновных в кражах мужчин. Оба преступления были совершены ещё до начала военных действий — осенью 2021 года. Согласно сообщению инстанции, за ними установят административный надзор сроком на один год. Также им запрещено покидать расположение воинской части и выезжать по личным делам без распоряжения командира.

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Напомним, Владимир Зеленский 17 мая подписал законопроект о мобилизации в ВСУ преступников, отбывающих наказание в тюрьмах. Для этого будет необходимо согласие заключённого и командира, в чью часть они поступят.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Анатолий Симоненко
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