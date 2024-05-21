На Украине призвали расстреливать "паникёров", выкладывающих видео с силовой мобилизацией
Украинская журналистка Мосейчук напомнила критикам власти о расстрелах времён ВОВ
Украинская телеведущая Наталья Мосейчук сравнила тех, кто выкладывает в Сеть видео с принудительной мобилизацией, с паникёрами времён Второй мировой войны, которых в то время могли и расстрелять. Об этом она рассказала в эфире своего шоу на YouTube.
По словам Мосейчук, в "Тиктоке" сейчас полно видео с мужчинами и женщинами, которые по этому поводу "заламывают руки" и повторяют, как выразилась ведущая, "клише и нарративы" о войне до последнего украинца.
Сын самой Натальи Мосейчук выехал из Украины и проживает за границей. Кадр из видео © YouTube / Наталія Мосейчук
"Во время Второй мировой войны таких людей называли паникёрами и попросту пристреливали. А что делать с паникёрами образца XXI века made in Ukraine?" — риторически поинтересовалась она в своей программе.
Кстати, ранее Мосейчук попала в скандал после заявлений, что "ко всем украинцам домой постучит СБУ" и что всем мужчинам придётся идти в военкомат. Ей предъявили, что её собственный сын живёт за границей. Но на это Мосейчук возразила, что он "взрослый человек", выехал из Украины ещё до войны и на его решения она повлиять никак не может.
Напомним, на Украине с 18 мая вступил в силу закон о принудительной мобилизации. Документ устанавливает новые требования к военнообязанным и сводит к минимуму их права. Отныне вводится запрет управлять автомобилем за неявку в военкомат, ограничение консульских услуг для военнообязанных украинских граждан, находящихся за границей, и никакой демобилизации для уже призванных. Украинцы всеми силами выступают против военкомов, и неслучайно: люди в форме неоднократно устраивали беспредел на улицах городов, дабы заткнуть "дыры" на передовой новыми людьми.
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