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Регион
21 мая, 14:54

На Украине призвали расстреливать "паникёров", выкладывающих видео с силовой мобилизацией

Украинская журналистка Мосейчук напомнила критикам власти о расстрелах времён ВОВ

Украинская телеведущая Наталья Мосейчук сравнила тех, кто выкладывает в Сеть видео с принудительной мобилизацией, с паникёрами времён Второй мировой войны, которых в то время могли и расстрелять. Об этом она рассказала в эфире своего шоу на YouTube.

По словам Мосейчук, в "Тиктоке" сейчас полно видео с мужчинами и женщинами, которые по этому поводу "заламывают руки" и повторяют, как выразилась ведущая, "клише и нарративы" о войне до последнего украинца.

Сын самой Натальи Мосейчук выехал из Украины и проживает за границей. Кадр из видео © YouTube / Наталія Мосейчук

Сын самой Натальи Мосейчук выехал из Украины и проживает за границей. Кадр из видео © YouTube / Наталія Мосейчук

"Во время Второй мировой войны таких людей называли паникёрами и попросту пристреливали. А что делать с паникёрами образца XXI века made in Ukraine?" — риторически поинтересовалась она в своей программе.

Кстати, ранее Мосейчук попала в скандал после заявлений, что "ко всем украинцам домой постучит СБУ" и что всем мужчинам придётся идти в военкомат. Ей предъявили, что её собственный сын живёт за границей. Но на это Мосейчук возразила, что он "взрослый человек", выехал из Украины ещё до войны и на его решения она повлиять никак не может.

Взяли под руки и запихнули в машину: На Украине началась "силовая" мобилизация
Взяли под руки и запихнули в машину: На Украине началась "силовая" мобилизация

Напомним, на Украине с 18 мая вступил в силу закон о принудительной мобилизации. Документ устанавливает новые требования к военнообязанным и сводит к минимуму их права. Отныне вводится запрет управлять автомобилем за неявку в военкомат, ограничение консульских услуг для военнообязанных украинских граждан, находящихся за границей, и никакой демобилизации для уже призванных. Украинцы всеми силами выступают против военкомов, и неслучайно: люди в форме неоднократно устраивали беспредел на улицах городов, дабы заткнуть "дыры" на передовой новыми людьми.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алексей Берковиц
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