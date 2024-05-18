"Пора дать по зубам всем": Историк напомнил, что на Западе уважают только силу

При объединении ФРГ и ГДР в 1990 году был подписан договор, в котором, в частности, объединённое правительство Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германия подтверждало, что с немецкой земли будет исходить только мир. Однако сейчас правительство ФРГ открыто помогает Украине в конфликте с Россией, напрямую нарушая соглашение, уверен историк и публицист Евгений Спицын.

"В юридическом плане мы уже ничего не можем сделать. Единственное оружие — это побеждать в СВО. Они никаких уговоров, никаких соглашений не будут признавать и не будут исполнять. Они уважают только право сильного. Они сами всё время воспитывали и себя самих, и другие народы, что существует право сильного. Вот в ответ мы должны точно таким же образом прекратить верить в их клятву, увещевания, обещания и т.д. Уже всё, наелись", — заявил историк в беседе с радио "Комсомольская правда".

По его словам, любой исторический опыт показывает, что все договорённости с Западом рано или поздно будут разорваны и растоптаны, когда они чувствуют свою силу. А вот "когда им дашь по зубам, причём хорошенько, то они сразу становятся в стойло".

"Вот когда мы дали по зубам Наполеону, потом дали по зубам Гитлеру, вот теперь, видимо, пришла пора дать хорошенько по зубам всем. Мы действительно по доброте своей душевной простили эти народы, даже пошли на примирение с этими народами, прежде всего с немцами. Я уж не говорю про финнов, венгров, румын, болгар, которые были военными сателлитами нацистской Германии. Мы вообще никоим образом это не поминали в советской пропаганде", — продолжил Спицын.