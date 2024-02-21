Договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии" от 12 сентября 1990 года фактически не реализуется и подлежит денонсации. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщил глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель.

Речь идёт о договоре между ГДР и ФРГ, а также Францией, Советским Союзом, Великобританией и Соединёнными Штатами. В нём были прописаны положения, касающиеся будущего объединённой Германии.

Собеседник информагентства подчеркнул, что призыв к денонсации этого документа поддерживает вся немецкая община, проживающая в Крыму. Он отметил, что крымские немцы очень разочарованы тем, что родина их предков так и не стала суверенной из-за того, что в полной мере не были реализованы положения, указанные в статье 7 указанного договора. Помимо того, депутат Государственного совета Республики Крым второго созыва напомнил, что это межгосударственное соглашение было призвано создать справедливое и надёжное мирное устройство в Европе.

"Договором страны скрепили себя готовностью не рассматривать друг друга как противников и работать над установлением отношений доверия и сотрудничества, но нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания", — заключил Гемпель.