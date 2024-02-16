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15 февраля, 23:04

Живущий в лесу в ФРГ воин-афганец попросил у Путина помочь дожить остаток жизни в РФ

Инвалид-афганец Сергей Круглян. Обложка © "Царьград"

Инвалид-афганец Сергей Круглян. Обложка © "Царьград"

Ветеран боевых действий в Афганистане, получивший вид на жительство в Германии, россиянин Сергей Круглян обратился к президенту РФ Владимиру Путину с трепетной просьбой. Как передаёт "Царьград", он попросил главу государства посодействовать ему, чтобы тот смог вернуться в Россию и прожить там остаток лет.

В обращении Круглян сообщил, что он является офицером запаса, инвалидом войны в Афганистане и ликвидатором последствий аварии в Чернобыле. Длительное время он проходил лечение в Германии, а в середине 2010-х переехал туда окончательно. Девять лет он проживал в городке Нойс, но в какой-то момент лишился комнаты в общежитии по инициативе местных властей.

В результате Круглян был вынужден поселиться в палатке в лесу рядом с городом. Иногда он ночует на вокзалах и в переходах, а кормят его в приюте Русской православной церкви. По решению суда россиянину запрещено селиться в любом социальном общежитии Нойса после изгнания из приюта для беженцев.

"Прошу помочь мне, поскольку я живу в лесу, периодически прихожу покушать в православную русскую церковь. Прошу вас помочь мне умереть в России", — заявил россиянин.

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Ранее Владимир Путин заявил, что советские военные, медработники и представители других профессий достойно выполняли свой долг в Афганистане. Эти слова глава государства озвучил по случаю 35-й годовщины завершения пребывания Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (ОКСВА).

Алексей Соловьёв
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