Живущий в лесу в ФРГ воин-афганец попросил у Путина помочь дожить остаток жизни в РФ

Ветеран боевых действий в Афганистане, получивший вид на жительство в Германии, россиянин Сергей Круглян обратился к президенту РФ Владимиру Путину с трепетной просьбой. Как передаёт "Царьград", он попросил главу государства посодействовать ему, чтобы тот смог вернуться в Россию и прожить там остаток лет.

В обращении Круглян сообщил, что он является офицером запаса, инвалидом войны в Афганистане и ликвидатором последствий аварии в Чернобыле. Длительное время он проходил лечение в Германии, а в середине 2010-х переехал туда окончательно. Девять лет он проживал в городке Нойс, но в какой-то момент лишился комнаты в общежитии по инициативе местных властей.

В результате Круглян был вынужден поселиться в палатке в лесу рядом с городом. Иногда он ночует на вокзалах и в переходах, а кормят его в приюте Русской православной церкви. По решению суда россиянину запрещено селиться в любом социальном общежитии Нойса после изгнания из приюта для беженцев.

"Прошу помочь мне, поскольку я живу в лесу, периодически прихожу покушать в православную русскую церковь. Прошу вас помочь мне умереть в России", — заявил россиянин.