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15 февраля, 14:34

Путин обратился к ветеранам-афганцам в день 35-летия вывода войск

Путин: Советские воины и специалисты достойно выполняли свой долг в Афганистане

Советские военные, медработники и представители других профессий достойно выполняли свой долг в Афганистане. Об этом заявил президент России Владимир Путин по случаю 35-й годовщины завершения пребывания Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (ОКСВА).

"Сотни тысяч солдат, офицеров, гражданских специалистов — медицинских работников, учителей, строителей, представителей других профессий в сложнейших условиях достойно выполняли свой долг. При решении поставленных задач проявляли бесстрашие и отвагу, благородство и милосердие. Мы всегда будем хранить память о павших героях, которые мужественно сражались на афганской земле, защищая Отчизну, — приводятся слова президента на сайте Кремля.

По словам Путина, важно, что через годы и десятилетия ветераны пронесли нерушимое боевое братство, которое помогло преодолеть все испытания и выстоять. Сегодня афганцы в рядах добровольцев участвуют в СВО, помогают семьям погибших товарищей, уделяют огромное внимание патриотическому воспитанию молодёжи, подчеркнул глава государства.

15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.

Опубликовано предсмертное обращение командира 9-й роты Востротина к десантникам
Опубликовано предсмертное обращение командира 9-й роты Востротина к десантникам

Ранее Life.ru писал, что полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в Петербурге посвятили 35-летию вывода войск из Афганистана. Залп совершила участница боевых действий, медсестра медсанбата № 100 40-й армии, старшина Наталья Кабацкая.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына

Никита Никонов
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