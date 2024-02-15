Путин обратился к ветеранам-афганцам в день 35-летия вывода войск

Советские военные, медработники и представители других профессий достойно выполняли свой долг в Афганистане. Об этом заявил президент России Владимир Путин по случаю 35-й годовщины завершения пребывания Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (ОКСВА).

"Сотни тысяч солдат, офицеров, гражданских специалистов — медицинских работников, учителей, строителей, представителей других профессий в сложнейших условиях достойно выполняли свой долг. При решении поставленных задач проявляли бесстрашие и отвагу, благородство и милосердие. Мы всегда будем хранить память о павших героях, которые мужественно сражались на афганской земле, защищая Отчизну, — приводятся слова президента на сайте Кремля.

По словам Путина, важно, что через годы и десятилетия ветераны пронесли нерушимое боевое братство, которое помогло преодолеть все испытания и выстоять. Сегодня афганцы в рядах добровольцев участвуют в СВО, помогают семьям погибших товарищей, уделяют огромное внимание патриотическому воспитанию молодёжи, подчеркнул глава государства.

15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.