Традиционный полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в четверг, 15 февраля, прозвучал в честь 35-летия вывода советских войск из Афганистана. Залп совершила участница боевых действий медсестра медсанбата № 100 40-й армии старшина Наталья Кабацкая.

Полуденный выстрел в Петербурге посвятили 35-летию вывода войск из Афганистана. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Сегодня День памяти наших ребят, тех, которые остались там, тех, которые вышли оттуда живыми. И в память о них мы отметили этот день выстрелом из пушки. Всех помним, всем живым желаем здоровья", — приводит её слова телеканал "Санкт-Петербург".

По его данным, в Северной столице проживает свыше 33 тысяч ветеранов боевых действий, среди которых порядка 2,5 тысячи — участники операции в Афганистане. Сегодня для них в Доме офицеров Западного военного округа города организован концерт.

15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов. Дата была выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.