Турчак: Россия не начинает войны, а заканчивает их

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак совместно с активистами "Молодой гвардии" ЕР и "Волонтёрской роты" возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам в парке Победы в Москве. На церемонии присутствовали ветераны Афганистана, откуда советские войска вышли 35 лет назад.

Волонтёры возлагают цветы к памятнику воинам-интернационалистам в парке Победы в Москве. Фото © Telegram / Андрей Турчак Z

"Завершилась девятилетняя война. Через неё прошли около полумиллиона солдат и офицеров. 15 тысяч наших военнослужащих не вернулись домой. Россия не начинает войны. Она их заканчивает. Так было и в Афгане. Так происходит и сегодня на Донбассе", — написал Турчак в телеграм-канале.

Памятник воинам-интернационалистам в парке Победы в Москве. Фото © Telegram / Андрей Турчак Z

По его словам, тогда и сейчас плечом к плечу сражаются военные разных вероисповеданий. И, несмотря на это, всех бойцов объединяет воинский долг и боевое братство.

"Почтили память ушедших героев той войны и других "горячих точек", героев СВО. Они все — в воинстве небесном. Низкий поклон всем, кто обеспечивал и обеспечивает мир и безопасность нашей страны вдали от дома. Стойкости духа и крепости сил", — пожелал Турчак.