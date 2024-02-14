Опубликовано предсмертное обращение командира 9-й роты Востротина к десантникам

В Сети появилось предсмертное видеообращение Героя СССР генерал-полковника Валерия Востротина к десантникам по случаю дня вывода советских войск из Афганистана (День памяти воинов-интернационалистов), который отмечается 15 февраля. Бывший командир девятой парашютно-десантной роты 345-го гвардейского полка поблагодарил служивших в Афганистане и других горячих точках за то, что сейчас они, будучи в запасе, помогают бойцам СВО. Видео размещено в телеграм-канале "Архангел Спецназа".

Предсмертное обращение командира 9-й роты Востротина к десантникам. Видео © Telegram / "Архангел Спецназа"

"Я хочу обратиться к тем, кто закончил службу в Афганистане и в других горячих точках, продолжал и совершенствовал её в десантных войсках. Сегодня вы, находясь в запасе, активно работаете по воспитанию молодёжи и помогаете нашим войскам, которые сегодня героически воюют, и это очень здорово", — отметил Востротин.

По его словам, Афганистан в очередной раз доказал, что ВДВ являются самыми подготовленными войсками. Те, кто был там, офицеры и солдаты практически всех национальностей и гарнизонов, получили великолепную школу боевого мастерства, подчеркнул генерал-полковник. Он отметил, что при численности всего 10% от общего числа на десантников приходилось 25% званий Героев СССР. Даже при высокой интенсивности действий потери ВДВ были меньше, указал Востротин.