Опубликовано предсмертное обращение командира 9-й роты Востротина к десантникам
В Сети выложили последнее обращение генерала Востротина к десантникам
В Сети появилось предсмертное видеообращение Героя СССР генерал-полковника Валерия Востротина к десантникам по случаю дня вывода советских войск из Афганистана (День памяти воинов-интернационалистов), который отмечается 15 февраля. Бывший командир девятой парашютно-десантной роты 345-го гвардейского полка поблагодарил служивших в Афганистане и других горячих точках за то, что сейчас они, будучи в запасе, помогают бойцам СВО. Видео размещено в телеграм-канале "Архангел Спецназа".
Предсмертное обращение командира 9-й роты Востротина к десантникам. Видео © Telegram / "Архангел Спецназа"
"Я хочу обратиться к тем, кто закончил службу в Афганистане и в других горячих точках, продолжал и совершенствовал её в десантных войсках. Сегодня вы, находясь в запасе, активно работаете по воспитанию молодёжи и помогаете нашим войскам, которые сегодня героически воюют, и это очень здорово", — отметил Востротин.
По его словам, Афганистан в очередной раз доказал, что ВДВ являются самыми подготовленными войсками. Те, кто был там, офицеры и солдаты практически всех национальностей и гарнизонов, получили великолепную школу боевого мастерства, подчеркнул генерал-полковник. Он отметил, что при численности всего 10% от общего числа на десантников приходилось 25% званий Героев СССР. Даже при высокой интенсивности действий потери ВДВ были меньше, указал Востротин.
Напомним, о смерти Валерия Востротина стало известно накануне, 13 февраля. Причина не указывается. С 1975 по 1982 год военный руководил подразделениями 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка, в том числе легендарной 9-й парашютно-десантной ротой. Она знаменита боем за господствующую высоту 3234 в Афганистане, режиссёр Фёдор Бондарчук по мотивам этих событий снял фильм "Девятая рота". Комментируя смерть генерала, министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что тот был настоящим профессионалом и патриотом нашей страны.
Telegram / "Архангел Спецназа"