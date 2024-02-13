Умер Герой СССР Валерий Востротин, командовавший 9-й ротой в Афганистане

Генерал-полковник, Герой СССР Валерий Востротин, который командовал девятой парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане, скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийской организации военных инвалидов "Воин", которой он руководил.

"Да, мы подтверждаем", — приводит ТАСС слова представителя организации.

Востротин родился 20 ноября 1952 года в Челябинской области. С 1975 по 1982 год руководил подразделениями 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка, в том числе командовал 9-й парашютно-десантной ротой. Она знаменита боем за господствующую высоту 3234 в Афганистане, режиссёр Фёдор Бондарчук по мотивам этих событий снял фильм "9 рота".

С 1994 года по октябрь 2003 года Герой СССР был заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.