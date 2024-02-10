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10 февраля, 14:25

На 76-м году жизни умер один из основателей РУБОП

В Петербурге в возрасте 75 лет скончался генерал-майор Сергей Сидоренко

Один из основателей РУБОП — генерал-майор Сергей Сидоренко. Обложка © T.me / Следком

Один из основателей РУБОП — генерал-майор Сергей Сидоренко. Обложка © T.me / Следком

В Санкт-Петербурге в возрасте 75 лет скончался глава Лиги ветеранов Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) генерал-майор милиции Сергей Сидоренко. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Сегодня пришла печальная новость: ушёл из жизни президент Лиги ветеранов РУБОП генерал-майор милиции Сергей Фёдорович Сидоренко. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с тяжёлой утратой. Светлая память о Сергее Фёдоровиче навсегда останется в наших сердцах", сказано в публикации пресс-службы ведомства.

Сидоренко — один из основателей РУБОП в Ленинграде и Северо-Западном регионе России. В течение долгих лет был руководителем этого подразделения, внёс огромный вклад в борьбу с организованной преступностью в Северной столице в начале 90-х. В 2000 году Сергей Фёдорович создал Лигу ветеранов РУБОП, куда были набраны ветераны службы и действующие сотрудники МВД РФ. Лига занималась поддержкой сослуживцев, оказавшихся в затруднительной жизненной ситуации.

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Юрий Лысенко
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