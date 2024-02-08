В Москве умер основатель группы "Машина времени"

В Москве ушёл из жизни основатель и автор названия группы "Машина времени" Юрий Борзов. По предварительной информации, у музыканта случился сердечный приступ, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, тело 70-летнего бывшего барабанщика "Машины времени" обнаружили 8 февраля в девятом часу утра в его квартире в Токмаковом переулке в Басманном районе Москвы. Борзов лежал в домашнем халате на полу — следов насильственной смерти не найдено. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы.

Борзов познакомился с лидером группы Андреем Макаревичем* ещё в школе, именно он предложил назвать коллектив "Машина времени". Юрий Борзов — сын лётчика, маршала авиации, участника Великой Отечественной войны, командующего авиацией Военно-морского флота СССР (1962–1974) Ивана Ивановича Борзова (1915–1974). Среди прочего музыкант занимался графикой, архитектурой, поисковой деятельностью, перезахоронением солдат Второй мировой войны в поисковой группе "Братство святого Георгия".

Андрей Макаревич*, Юрий Борзов, Александр Кутиков. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mashinavremeniofficial

А ранее Life.ru писал о кончине другого участника группы "Машина времени". Бывший клавишник рок-группы Юрий Ильченко ушёл из жизни в возрасте 72 лет.