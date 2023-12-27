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27 декабря, 16:01

Названа возможная причина смерти сооснователя "Смысловых галлюцинаций" Колбасова

Экс-коллега музыканта Колбасова Старостина связала смерть гитариста с диабетом

Александр Колбасов. Обложка © Vk / Владимир Бурдин

Александр Колбасов. Обложка © Vk / Владимир Бурдин

У одного из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации", гитариста Александра Колбасова, который скончался 27 декабря, был диабет. Именно это заболевание могло стать причиной его смерти, рассказала бывшая коллега музыканта Анна Старостина.

"Он у меня в проекте играл, но в последнее время [был] диабет", — подчеркнула Старостина в беседе с телеканалом "360".

С Колбасовым она работала в студии "Заводной апельсин", но это было очень давно, отметила Старостина.

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Напомним, ранее стало известно о смерти бывшего гитариста, одного из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Александра Колбасова. Ему было 50 лет. Музыкант играл в "Смысловых галлюцинациях" с 1989 по 1993 год. Незадолго до смерти он успел выступить на концерте одного из первых составов рок-группы.

Дарья Нарыкова
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