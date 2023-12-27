Названа возможная причина смерти сооснователя "Смысловых галлюцинаций" Колбасова
Экс-коллега музыканта Колбасова Старостина связала смерть гитариста с диабетом
Александр Колбасов. Обложка © Vk / Владимир Бурдин
У одного из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации", гитариста Александра Колбасова, который скончался 27 декабря, был диабет. Именно это заболевание могло стать причиной его смерти, рассказала бывшая коллега музыканта Анна Старостина.
"Он у меня в проекте играл, но в последнее время [был] диабет", — подчеркнула Старостина в беседе с телеканалом "360".
С Колбасовым она работала в студии "Заводной апельсин", но это было очень давно, отметила Старостина.
Напомним, ранее стало известно о смерти бывшего гитариста, одного из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Александра Колбасова. Ему было 50 лет. Музыкант играл в "Смысловых галлюцинациях" с 1989 по 1993 год. Незадолго до смерти он успел выступить на концерте одного из первых составов рок-группы.