Названа возможная причина смерти сооснователя "Смысловых галлюцинаций" Колбасова

У одного из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации", гитариста Александра Колбасова, который скончался 27 декабря, был диабет. Именно это заболевание могло стать причиной его смерти, рассказала бывшая коллега музыканта Анна Старостина.

"Он у меня в проекте играл, но в последнее время [был] диабет", — подчеркнула Старостина в беседе с телеканалом "360".

С Колбасовым она работала в студии "Заводной апельсин", но это было очень давно, отметила Старостина.