Один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" умер в 50 лет
Умер бывший гитарист рок-группы "Смысловые галлюцинации" Александр Колбасов
В Екатеринбурге в возрасте 50 лет умер бывший гитарист и один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Александр Колбасов. Об этом сообщили в официальном сообществе поэта и музыканта Владимира Бурдина, который является одним из создателей группы.
"Вчера умер Саша Колбасов — друг и соратник Владимира Бурдина, гитарист, басист и автор песен "Глюков", а также участник многочисленных сайд-проектов. Помним, скорбим. Редакция в трауре, райком закрыт", — говорится в сообщении.
Незадолго до смерти, по информации сообщества Бурдина, гитарист успел поучаствовать в небольшом воссоединении одного из первых составов "Смысловых галлюцинаций", выступив на сцене с песней "Молодость жива". Участником группы он был с 1989 по 1993 год. СМИ пишут, что Александр Колбасов в последние годы тяжело болел.
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