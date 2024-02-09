Президент HeadHunter скоропостижно умер в 56 лет
Умер президент HeadHunter Михаил Жуков
Президент HeadHunter Михаил Жуков. Обложка © ТАСС / Ведомости / Андрей Гордеев
Умер бывший генеральный директор и президент HeadHunter Михаил Жуков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу крупнейшей в России компании онлайн-рекрутмента.
"Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила — невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким", — говорится в сообщении.
Дата и место прощания с Жуковым станут известны позднее. Причина смерти не называется. Жуков был гендиректором HeadHunter с 2008 по 2022 год, а в 2023-м стал президентом компании. Бизнесмену было 56 лет.
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