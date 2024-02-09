Президент HeadHunter скоропостижно умер в 56 лет

Умер бывший генеральный директор и президент HeadHunter Михаил Жуков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу крупнейшей в России компании онлайн-рекрутмента.

"Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила — невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким", — говорится в сообщении.

Дата и место прощания с Жуковым станут известны позднее. Причина смерти не называется. Жуков был гендиректором HeadHunter с 2008 по 2022 год, а в 2023-м стал президентом компании. Бизнесмену было 56 лет.