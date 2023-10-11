В США умер раздавший почти всё своё состояние сооснователь Duty Free Чарльз Фини
Миллиардер и сооснователь сети магазинов Duty Free Shoppers Чарльз Фини. Обложка © X / Global Brain Health Institute
В Соединённых Штатах скончался миллиардер и сооснователь сети магазинов Duty Free Shoppers Чарльз Фини. Об этом сообщают представители созданного им благотворительного фонда Atlantic Philanthropies.
По данным организации, мужчина скончался в понедельник, 9 октября, в городе Сан-Франциско. Ему было 92 года.
Напомним, что бизнесмен, родившийся в 1931 году в городе Элизабет, штат Нью-Джерси, основал торговую сеть Duty Free. Ещё при жизни он раздал почти всё своё состояние в размере восьми миллиардов долларов, направив их на благотворительность. Он не подписывал пожертвования, отправляя их анонимно, за что журнал Forbes прозвал его "Джеймсом Бондом филантропии".
Ранее Лайф писал, что в Коломбо после продолжительной комы умер актёр театра, кино, ТВ, певец, режиссёр, продюсер и телеведущий Джексон Энтони. На больничной койке мужчина оказался ещё 2 июля 2022 года после травмы, полученной во время столкновения автомобиля со слоном в регионе Талава.