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10 октября, 22:59

В США умер раздавший почти всё своё состояние сооснователь Duty Free Чарльз Фини

<p>Миллиардер и сооснователь сети магазинов Duty Free Shoppers Чарльз Фини. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/gbhi_fellows/status/1711501794549850155" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Global Brain Health Institute</a></p>

Миллиардер и сооснователь сети магазинов Duty Free Shoppers Чарльз Фини. Обложка © X / Global Brain Health Institute

В Соединённых Штатах скончался миллиардер и сооснователь сети магазинов Duty Free Shoppers Чарльз Фини. Об этом сообщают представители созданного им благотворительного фонда Atlantic Philanthropies.

По данным организации, мужчина скончался в понедельник, 9 октября, в городе Сан-Франциско. Ему было 92 года.

Напомним, что бизнесмен, родившийся в 1931 году в городе Элизабет, штат Нью-Джерси, основал торговую сеть Duty Free. Ещё при жизни он раздал почти всё своё состояние в размере восьми миллиардов долларов, направив их на благотворительность. Он не подписывал пожертвования, отправляя их анонимно, за что журнал Forbes прозвал его "Джеймсом Бондом филантропии".

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Алексей Соловьёв
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