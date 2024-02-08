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8 февраля, 15:36

Умерший основатель "Машины времени" несколько лет боролся со страшным недугом

SHOT: Умерший основатель "Машины времени" Борзов несколько лет боролся с раком

Юрий Борзов и Андрей Макаревич*. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Андрей Макаревич*

Юрий Борзов и Андрей Макаревич*. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Андрей Макаревич*

Умерший основатель группы "Машина времени" Юрий Борзов около шести лет боролся с раком. Об этом сообщает SHOT, ссылаясь на источник в окружении музыканта. В московской квартире, где сегодня утром обнаружили его тело, Борзов проживал вместе с супругой.

В беседе с телеграм-каналом Андрей Макаревич* заявил, что не прилетит в Россию на похороны приятеля, так как занят работой. К слову, на завтра у него запланирован винно-музыкальный вечер в Тель-Авиве.

Ранее Life.ru сообщал, что тело 70-летнего Борзова нашли утром в четверг, 8 февраля, в его квартире в Токмаковом переулке. По предварительной информации, у него случился сердечный приступ. Борзов был знаком с Макаревичем* ещё со школы. Именно он предложил назвать их совместную группу "Машиной времени". В то время музыкант играл на ударных, но позднее покинул коллектив и занялся живописью.

Юрий Борзов — сын маршала авиации, участника Великой Отечественной войны Ивана Ивановича Борзова (1915–1974). Среди прочего музыкант занимался графикой, архитектурой, поисковой деятельностью, перезахоронением солдат Второй мировой войны в поисковой группе "Братство святого Георгия".

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* Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Наталья Исакова
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