На 104-м году жизни умерла дочь советского военачальника Михаила Фрунзе

В возрасте 103 лет скончалась дочь советского полководца и революционера Михаила Фрунзе Татьяна Михайловна. Об этом сообщила пресс-служба Шуйского историко-художественного и мемориального музея имени М. В. Фрунзе.

"В Москве в возрасте 103 лет скончалась дочь полководца и политического деятеля М. В. Фрунзе Татьяна Михайловна. <…> Коллектив музея выражает соболезнования родным и близким Татьяны Михайловны", — говорится на сайте музея.

Там напомнили, что она была главным хранителем памяти Михаила Фрунзе и вела широкую пропагандистскую работу. Татьяна Михайловна нередко приезжала в Шую и интересовалась работой музея.

Дочь советского полководца родилась 2 августа 1920 года. Она осталась сиротой в шесть лет, однако на помощь семье пришёл друг отца Климент Ворошилов и удочерил её вместе с другими детьми. В итоге Татьяна Михайловна окончила Военную академию химзащиты Красной армии, а в период ВОВ работала на танковом заводе. Она была доктором химических наук, профессором Московского университета, одним из ведущих специалистов в экспериментальной химии.