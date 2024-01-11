Бывшая жена зампреда Госдумы Петра Толстого умерла в Москве

Тело бывшей супруги зампредседателя Госдумы Петра Толстого обнаружили в еë квартире в центре Москвы. По сведениям SHOT, Дарью Толстую нашли мёртвой вчера утром в доме в Потаповском переулке.

Эксперты не нашли на теле женщины следов насильственной смерти. Точную причину её гибели предстоит выяснить. Последние годы Дарья боролась с онкологическим заболеванием, и врачи скорой были в её доме не очень редкими гостями.