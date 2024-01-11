Бывшая жена зампреда Госдумы Петра Толстого умерла в Москве
Бывшая жена зампреда Госдумы Петра Толстого Дарья. Обложка © t.me / SHOT
Тело бывшей супруги зампредседателя Госдумы Петра Толстого обнаружили в еë квартире в центре Москвы. По сведениям SHOT, Дарью Толстую нашли мёртвой вчера утром в доме в Потаповском переулке.
Эксперты не нашли на теле женщины следов насильственной смерти. Точную причину её гибели предстоит выяснить. Последние годы Дарья боролась с онкологическим заболеванием, и врачи скорой были в её доме не очень редкими гостями.
Пëтр и Дарья Толстые находились в браке более 20 лет и развелись в 2016 году. Лайф выражает глубокие соболезнования семье Дарьи.
Ранее сегодня умер народный артист СССР Юрий Соломин. Причиной смерти актёра могла стать почечная недостаточность. На печальную новость болезненно отреагировал народный артист СССР Олег Басилашвили. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с его смертью.