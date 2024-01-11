"Невосполнимая утрата": Российские артисты болезненно отреагировали на смерть Юрия Соломина

Российские артисты прокомментировали смерть народного артиста СССР Юрия Соломина, который скончался на 89-м году жизни. Об уходе актёра стало известно сегодня, 11 января.

"Очень тяжёлый удар. Сейчас не могу говорить. Извините", — заявил NEWS.ru народный артист СССР Олег Басилашвили.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с RT назвала Соломина одним из своих самых любимых артистов. Она выразила соболезнования близким, коллегам и поклонникам актёра. А актриса Ольга Будина, снимавшаяся с Соломиным в "Московской саге", отметила, что на наших глазах продолжает уходить целая эпоха.

"Юрий Мефодьевич был человеком с большим сердцем, невероятно добрым и внимательным. <…> К сожалению, на наших глазах продолжает уходить эпоха, которая нас всех создала", — призналась Будина телеканалу "360".

"Конечно, Юрию Мефодьевичу было очень тяжело в последние месяцы. Однако очень жаль…" — отреагировал в беседе с kp.ru ректор театрального института имени Щепкина Борис Любимов.

"Я когда узнал о смерти Юрия Мефодьевича, у меня где-то онемело. Грустно, но, понимаете, никуда не денешься, это закон природы. <…> Низкий поклон, соболезнования родным", — прокомментировал "Газете.ru" коллега Соломина, народный артист России Юрий Назаров.