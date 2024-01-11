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11 января, 13:20

"Невосполнимая утрата": Российские артисты болезненно отреагировали на смерть Юрия Соломина

Олег Басилашвили: Смерть Соломина стала очень тяжёлым ударом

Обложка © ТАСС / Гердо Владимир

Обложка © ТАСС / Гердо Владимир

Российские артисты прокомментировали смерть народного артиста СССР Юрия Соломина, который скончался на 89-м году жизни. Об уходе актёра стало известно сегодня, 11 января.

"Очень тяжёлый удар. Сейчас не могу говорить. Извините", заявил NEWS.ru народный артист СССР Олег Басилашвили.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с RT назвала Соломина одним из своих самых любимых артистов. Она выразила соболезнования близким, коллегам и поклонникам актёра. А актриса Ольга Будина, снимавшаяся с Соломиным в "Московской саге", отметила, что на наших глазах продолжает уходить целая эпоха.

"Юрий Мефодьевич был человеком с большим сердцем, невероятно добрым и внимательным. <…> К сожалению, на наших глазах продолжает уходить эпоха, которая нас всех создала", призналась Будина телеканалу "360".

"Конечно, Юрию Мефодьевичу было очень тяжело в последние месяцы. Однако очень жаль…" отреагировал в беседе с kp.ru ректор театрального института имени Щепкина Борис Любимов.

"Я когда узнал о смерти Юрия Мефодьевича, у меня где-то онемело. Грустно, но, понимаете, никуда не денешься, это закон природы. <…> Низкий поклон, соболезнования родным", прокомментировал "Газете.ru" коллега Соломина, народный артист России Юрий Назаров.

"Это невосполнимая утрата для всего театрального мира. Юрий Мефодьевич был большим артистом, выдающимся, сильным, добрым и талантливым человеком", цитирует ТАСС слова председателя Союза театральных деятелей РФ, худрука театра Олега Табакова Владимира Машкова.

Названа предварительная причина смерти Юрия Соломина
Названа предварительная причина смерти Юрия Соломина

Напомним, в ноябре 2023 года Юрий Соломин перенёс инсульт, у артиста парализовало левую сторону тела. 9 января стало известно, что актёра выписали из больницы. Директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова тогда рассказывала, что Юрий Мефодьевич чувствует себя хорошо. Но уже 11 января пришла трагическая весть: артист скончался на 89-м году жизни.

Ян Поланин
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