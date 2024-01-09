Пережившего инсульт Соломина выписали из больницы

Из больницы выписали народного артиста СССР Юрия Соломина. Об этом сообщила директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова, добавив, что в настоящее время актёр находится дома.

"Юрия Мефодьевича мы сегодня выписали из больницы, чувствует он себя хорошо и очень доволен наконец оказаться дома", — приводит слова Михайловой РИА "Новости".