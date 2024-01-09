Пережившего инсульт Соломина выписали из больницы
Директор Малого театра сообщила, что актёра Юрия Соломина выписали из больницы
Юрий Соломин. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Из больницы выписали народного артиста СССР Юрия Соломина. Об этом сообщила директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова, добавив, что в настоящее время актёр находится дома.
"Юрия Мефодьевича мы сегодня выписали из больницы, чувствует он себя хорошо и очень доволен наконец оказаться дома", — приводит слова Михайловой РИА "Новости".
Напомним, Соломина госпитализировали с инсультом 6 ноября. В Государственном академическом Малом театре заявили, что до этого артист упал в обморок. Позже директор культурного учреждения подтвердила данные об инсульте, добавив, что Соломин чувствует себя намного лучше. Но 8 ноября стало известно, что у артиста парализовало левую сторону тела. Затем появилась информация, что у него развилась деменция, а также двусторонняя пневмония.