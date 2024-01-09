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9 января, 13:15

Пережившего инсульт Соломина выписали из больницы

Директор Малого театра сообщила, что актёра Юрия Соломина выписали из больницы

Юрий Соломин. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Юрий Соломин. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Из больницы выписали народного артиста СССР Юрия Соломина. Об этом сообщила директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова, добавив, что в настоящее время актёр находится дома.

"Юрия Мефодьевича мы сегодня выписали из больницы, чувствует он себя хорошо и очень доволен наконец оказаться дома", приводит слова Михайловой РИА "Новости".

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Напомним, Соломина госпитализировали с инсультом 6 ноября. В Государственном академическом Малом театре заявили, что до этого артист упал в обморок. Позже директор культурного учреждения подтвердила данные об инсульте, добавив, что Соломин чувствует себя намного лучше. Но 8 ноября стало известно, что у артиста парализовало левую сторону тела. Затем появилась информация, что у него развилась деменция, а также двусторонняя пневмония.

Дарья Нарыкова
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