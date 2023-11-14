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14 ноября, 13:38

У пережившего инсульт и паралич Соломина развилась двусторонняя пневмония

Mash: У госпитализированного актёра Соломина развилась двусторонняя пневмония

У госпитализированного с инсультом народного артиста СССР Юрия Соломина развилась двусторонняя пневмония. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, 88-летний худрук Малого театра продолжает находиться в реанимации. Соломин в сознании, но дезориентирован и не может говорить. На фоне двухсторонней пневмонии в его крови взлетели показатели С-реактивного белка — за сутки показатель увеличился с 2,9 до 223 миллиграммов на литр.

Как писал Лайф, о госпитализации Соломина стало известно 6 ноября. Сообщалось, что его доставили в больницу с инсультом. Как заявили в Государственном академическом Малом театре, до этого артист упал в обморок. Позже директор театра Тамара Михайлова подтвердила данные об инсульте, добавив, что Соломин чувствует себя намного лучше. Но 8 ноября стало известно, что у Соломина парализовало левую сторону тела. Затем появилась информация, что у него развилась деменция.

Режиссёра Александра Митту экстренно госпитализировали из-за ухудшения здоровья

Режиссёра Александра Митту экстренно госпитализировали из-за ухудшения здоровья

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Наталья Исакова
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