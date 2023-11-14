У пережившего инсульт и паралич Соломина развилась двусторонняя пневмония

По информации телеграм-канала, 88-летний худрук Малого театра продолжает находиться в реанимации. Соломин в сознании, но дезориентирован и не может говорить. На фоне двухсторонней пневмонии в его крови взлетели показатели С-реактивного белка — за сутки показатель увеличился с 2,9 до 223 миллиграммов на литр.