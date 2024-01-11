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Названа предварительная причина смерти Юрия Соломина

Причиной смерти Юрия Соломина могла стать почечная недостаточность

11 января, 10:39
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Юрий Соломин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Юрий Соломин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Причиной смерти народного артиста СССР Юрия Соломина могла стать почечная недостаточность, сообщает Mash. Она могла возникнуть как осложнение на фоне инсульта.

Также, по данным телеграм-канала, самочувствие актёра постоянно ухудшалось на фоне гипертонии, сахарного диабета второго типа и атеросклероза.

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Напомним, в ноябре 2023 года Юрий Соломин перенёс инсульт, у артиста парализовало левую сторону тела. 9 января стало известно, что актёра выписали из больницы. Директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова тогда рассказывала, что Юрий Мефодьевич чувствует себя хорошо. Но уже 11 января пришла трагическая весть: артист скончался на 89-м году жизни.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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