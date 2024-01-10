Умер создатель фильма "Адъютант его превосходительства" Игорь Болгарин

Советский и российский киносценарист, писатель и режиссёр Игорь Болгарин ушёл из жизни в возрасте 94 лет. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале Союза кинематографистов России.

"Союз кинематографистов России, Гильдия кинодраматургов СК России выражают искренние соболезнования родным и близким Игоря Яковлевича", — говорится в обнародованном сообщении.

По данным организации, деятель киноискусств, написавший сценарии к таким картинам, как "На графских развалинах", "Дума о Ковпаке. Набат", "Дума о Ковпаке. Буран" и "Адъютант его превосходительства" (в соавторстве с Георгием Северским), скончался 9 января.

В некрологе говорится, что родившийся 28 июня 1929 года в деревне Донузлав Крымской АССР Болгарин являлся членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Также он был заслуженным деятелем Украинской ССР и заслуженным деятелем искусств Российской Федерации. Помимо того, его награждали медалью им. А. Довженко за сценарий "Дума о Ковпаке".