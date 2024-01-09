Скончался главред "Морского бюллетеня" Михаил Войтенко
В Таиланде умер 66-летний главред "Морского бюллетеня" Михаил Войтенко
Главред "Морского бюллетеня" Михаил Войтенко. Обложка © maritimebulletin
В Таиланде скончался 66-летний эксперт по морским перевозкам и главред "Морского бюллетеня" Михаил Войтенко, пишет РИА "Новости", ссылаясь на врачей. Сообщается, что причиной смерти стал инфаркт.
"Инфаркт был внезапным, смерть была практически мгновенной", — рассказали медики.
Тело Войтенко обнаружили 1 января этого года, однако публично о его смерти стало известно только сейчас. Правоохранителям пришлось вскрыть его квартиру по просьбе родственников, пытавшихся связаться с мужчиной ещё с 29 декабря.
Ранее в Москве в возрасте 86 лет умер известный писатель и переводчик, обладатель премии "Русский Букер" Марк Харитонов. Накануне утром тело писателя в его квартире обнаружила 45-летняя дочь Харитонова.