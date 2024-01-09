Скончался главред "Морского бюллетеня" Михаил Войтенко

В Таиланде скончался 66-летний эксперт по морским перевозкам и главред "Морского бюллетеня" Михаил Войтенко, пишет РИА "Новости", ссылаясь на врачей. Сообщается, что причиной смерти стал инфаркт.

"Инфаркт был внезапным, смерть была практически мгновенной", — рассказали медики.

Тело Войтенко обнаружили 1 января этого года, однако публично о его смерти стало известно только сейчас. Правоохранителям пришлось вскрыть его квартиру по просьбе родственников, пытавшихся связаться с мужчиной ещё с 29 декабря.