В Москве на 87-м году жизни умер известный писатель и переводчик Марк Харитонов

В Москве в возрасте 86 лет умер известный писатель и переводчик, обладатель премии "Русский Букер" Марк Харитонов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его информации, накануне утром тело писателя в его квартире обнаружила 45-летняя дочь Харитонова. Предварительно известно, что он мог умереть от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Точную причину смерти автора романа "Линии судьбы, или Сундучок Милашевича" установят после вскрытия.

При жизни Марк Харитонов занимался переводами романов Томаса Манна, Стефана Цвейга, Франца Кафки, Германа Гессе. Его самостоятельные работы были переведены на английский, французский, чешский, немецкий, голландский, португальский, китайский, японский, шведский, сербский и венгерский языки.