Умер актёр Юрий Соломин
Народный артист СССР Юрий Соломин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении актёра.
"Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта", — заявил собеседник агентства.
Внучка актёра подтвердила RT эту информацию, отметив, что народный артист СССР умер тихо во сне, рядом с ним была дочь. О дате и месте прощания станет известно позже.
Напомним, в ноябре 2023 года Юрий Соломин перенёс инсульт, у артиста парализовало левую сторону тела. Затем появилась информация, что у него развилась деменция, а также двусторонняя пневмония. 9 января стало известно, что актёра выписали из больницы. Директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова рассказывала, что Юрий Мефодьевич чувствует себя хорошо.
Юрий Мефодьевич Соломин — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, театральный педагог, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России с 1988 года, народный артист СССР. Он сыграл десятки ролей в кино, в частности в картинах "Адъютант его превосходительства", "Хождение по мукам", "Дерсу Узала", "Школьный вальс", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Московская сага", "Исаев" и других.