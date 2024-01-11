Умер актёр Юрий Соломин

Народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении актёра.

"Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта", — заявил собеседник агентства.

Внучка актёра подтвердила RT эту информацию, отметив, что народный артист СССР умер тихо во сне, рядом с ним была дочь. О дате и месте прощания станет известно позже.