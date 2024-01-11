"Разделяю горе": Путин назвал смерть Юрия Соломина невосполнимой утратой для России
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Соломина
Юрий Соломин. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР, актёра, режиссёра, театрального педагога, худрука Государственного академического Малого театра России Юрия Соломина. Глава государства подчеркнул, что кончина Юрия Мефодьевича — невосполнимая утрата для отечественной культуры и для всей России.
"Искренне разделяю постигшее вас огромное горе", — говорится в телеграмме президента родным и близким Соломина. — "Ушёл из жизни великий актёр, настоящий творец и созидатель, хранитель легендарных традиций русского классического театра".
Напомним, в ноябре 2023 года народный артист СССР Юрий Соломин перенёс инсульт, у актёра парализовало левую сторону тела. При этом 9 января стало известно, что его выписали из больницы. Директор Малого театра Тамара Михайлова тогда рассказывала, что Юрий Мефодьевич чувствует себя хорошо. Но уже 11 января пришла трагическая весть: артист скончался на 89-м году жизни.
Юрий Мефодьевич Соломин сыграл десятки ролей в кино, в частности в картинах "Адъютант его превосходительства", "Хождение по мукам", "Дерсу Узала", "Школьный вальс", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Московская сага", "Исаев" и других.