"Разделяю горе": Путин назвал смерть Юрия Соломина невосполнимой утратой для России Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Соломина 11 января, 15:10 Юрий Соломин. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР, актёра, режиссёра, театрального педагога, худрука Государственного академического Малого театра России Юрия Соломина. Глава государства подчеркнул, что кончина Юрия Мефодьевича — невосполнимая утрата для отечественной культуры и для всей России.

"Искренне разделяю постигшее вас огромное горе", — говорится в телеграмме президента родным и близким Соломина. — "Ушёл из жизни великий актёр, настоящий творец и созидатель, хранитель легендарных традиций русского классического театра".

Юрий Мефодьевич Соломин сыграл десятки ролей в кино, в частности в картинах "Адъютант его превосходительства", "Хождение по мукам", "Дерсу Узала", "Школьный вальс", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Московская сага", "Исаев" и других.

Авторы Александра Вишнякова