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"Разделяю горе": Путин назвал смерть Юрия Соломина невосполнимой утратой для России

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Соломина

11 января, 15:10
Юрий Соломин. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Юрий Соломин. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР, актёра, режиссёра, театрального педагога, худрука Государственного академического Малого театра России Юрия Соломина. Глава государства подчеркнул, что кончина Юрия Мефодьевича — невосполнимая утрата для отечественной культуры и для всей России.

"Искренне разделяю постигшее вас огромное горе", — говорится в телеграмме президента родным и близким Соломина. "Ушёл из жизни великий актёр, настоящий творец и созидатель, хранитель легендарных традиций русского классического театра".

"Невосполнимая утрата": Российские артисты болезненно отреагировали на смерть Юрия Соломина
"Невосполнимая утрата": Российские артисты болезненно отреагировали на смерть Юрия Соломина

Напомним, в ноябре 2023 года народный артист СССР Юрий Соломин перенёс инсульт, у актёра парализовало левую сторону тела. При этом 9 января стало известно, что его выписали из больницы. Директор Малого театра Тамара Михайлова тогда рассказывала, что Юрий Мефодьевич чувствует себя хорошо. Но уже 11 января пришла трагическая весть: артист скончался на 89-м году жизни.

Юрий Мефодьевич Соломин сыграл десятки ролей в кино, в частности в картинах "Адъютант его превосходительства", "Хождение по мукам", "Дерсу Узала", "Школьный вальс", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Московская сага", "Исаев" и других.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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