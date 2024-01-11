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Писатель-фантаст Николай Романецкий умер в Петербурге в возрасте 70 лет

11 января, 08:30
Николай Романецкий. Обложка © Wikipedia / Бережной Сергей

Николай Романецкий. Обложка © Wikipedia / Бережной Сергей

Писатель-фантаст, лауреат премии братьев Стругацких Николай Романецкий, известный по циклу "У мёртвых кудесников длинные руки", умер в возрасте семидесяти лет. Об этом рассказали в Союзе писателей Санкт-Петербурга, не уточняя причины трагического события.

"10 января 2024 года на 71-м году ушёл из жизни наш коллега, писатель-фантаст, лауреат АБС-премии (премии Аркадия и Бориса Стругацких) 2010 года, переводчик, член семинара Бориса Стругацкого, ответственный секретарь АБС-премии, ответственный секретарь литературного журнала фантастики "Полдень ХХI век" Николай Михайлович Романецкий", — отмечается в тексте.

Писатель родился в Новгородской области и окончил Ленинградский политехнический институт по специальности "инженер-металлург". Долгое время он проработал на "Балтийском заводе", а талант автора открыл в себе лишь в 1985 году, хотя в студенчестве пробовал писать рассказы. Романецкий публиковался под псевдонимами, среди которых Син Стэнеймор и Николай Романов.

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Ранее сообщалось, что ушёл из жизни советский и российский киносценарист, писатель и режиссёр Игорь Болгарин. Ему было 94 года. Он являлся членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России, а также был заслуженным деятелем Украинской ССР и заслуженным деятелем искусств Российской Федерации.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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