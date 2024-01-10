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10 января, 18:41

Экс-глава Конституционного суда Марат Баглай умер в Москве после долгой болезни

Экс-председатель Конституционного суда России Марат Баглай. Обложка © Архив ИТАР-ТАСС

Экс-председатель Конституционного суда России Марат Баглай. Обложка © Архив ИТАР-ТАСС

Экс-председатель Конституционного суда (КС) России Марат Баглай умер сегодня в Москве после долгой болезни. Некролог появился на сайте КС.

"10 января 2024 года в Москве после продолжительной болезни скончался Марат Викторович Баглай — заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, видный учёный-правовед, доктор юридических наук, профессор, бывший председатель КС России", сказано на сайте. Там обещали позже сообщить о месте и времени прощания с усопшим.

Марат Баглай занимал пост председателя Конституционного суда в 1997–2003 годы. Он был награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Дружбы народов, медалями.

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Андрей Бражников
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