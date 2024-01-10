Экс-глава Конституционного суда Марат Баглай умер в Москве после долгой болезни

Экс-председатель Конституционного суда (КС) России Марат Баглай умер сегодня в Москве после долгой болезни. Некролог появился на сайте КС.

"10 января 2024 года в Москве после продолжительной болезни скончался Марат Викторович Баглай — заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, видный учёный-правовед, доктор юридических наук, профессор, бывший председатель КС России", — сказано на сайте. Там обещали позже сообщить о месте и времени прощания с усопшим.

Марат Баглай занимал пост председателя Конституционного суда в 1997–2003 годы. Он был награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Дружбы народов, медалями.