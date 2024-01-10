Бывший вице-губернатор Петербурга Олег Виролайнен умер в возрасте 75 лет

В Санкт-Петербурге в возрасте 75 лет умер бывший вице-губернатор города Олег Виролайнен, занимавший эту должность в 2003–2006 годах. О его смерти стало известно "Фонтанке" 10 января.

По информации портала, прощание с Виролайненом пройдёт в пятницу, 12 января. Оно состоится с 9:30 до 11:00 в часовне прихода храма Святителя Алексия митрополита Московского на территории Госпиталя для ветеранов войн.

В 2006–2009 годах бывший вице-губернатор Северной столицы выполнял обязанности председателя Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Санкт-Петербурга. После ухода из Смольного Виролайнен сосредоточился на бизнесе. В частности, он владел яхт-клубом и несколькими компаниями.