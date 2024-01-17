В Москве профессор умер во время лекции на глазах у студентов
Mash: Профессор МГЮА умер во время лекции из-за проблем с сердцем
Профессор МГЮА Александр Ваденеев. Обложка © Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина
Профессор Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Александр Ваденеев умер во время лекции на глазах у студентов от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации канала, инцидент произошёл накануне, 16 января, в кабинете вуза, который располагается на Садовой-Кудринской улице. Профессору стало плохо, в результате чего он упал на пол и перестал подавать признаки жизни. Веденеев проработал в МГЮА 19 лет.
Ранее Лайф писал, что в возрасте 32 лет скончался известный красноярский блогер Андрей Шипило. Он стал популярным на "Ютубе", снимая ролики про автомобили. На его канал подписано более 670 тысяч фолловеров.