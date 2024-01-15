Умер знаменитый дворник из фильма "Ёлки" Адылбек Атыхаев

Умер актёр Адылбек Атыхаев, известный по роли дворника в фильме "Ёлки". Ему было 57 лет, сообщает студия Bazelevs в своём телеграм-канале.

"Двенадцатого января скончался Адылбек Атыхаев. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, всем близким и друзьям", — указано в сообщении.

Атыхаев работал в Bazelevs свыше 20 лет. Из-за чего он умер, не уточняется. Атыхаев принял участие в нескольких фильмах франшизы "Ёлки", исполнив роль работающего на Красной площади дворника. Именно его герой в одной из частей картины написал на снегу Кремлёвской набережной фразу: "На Деда Мороза надейся, а сам не плошай".