Умер знаменитый дворник из фильма "Ёлки" Адылбек Атыхаев
Bazelevs: Умер актёр из "Ёлок" 57-летний Адылбек Атыхаев
Актёр Адылбек Атыхаев. Обложка © t.me / Bazelevs
Умер актёр Адылбек Атыхаев, известный по роли дворника в фильме "Ёлки". Ему было 57 лет, сообщает студия Bazelevs в своём телеграм-канале.
"Двенадцатого января скончался Адылбек Атыхаев. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, всем близким и друзьям", — указано в сообщении.
Атыхаев работал в Bazelevs свыше 20 лет. Из-за чего он умер, не уточняется. Атыхаев принял участие в нескольких фильмах франшизы "Ёлки", исполнив роль работающего на Красной площади дворника. Именно его герой в одной из частей картины написал на снегу Кремлёвской набережной фразу: "На Деда Мороза надейся, а сам не плошай".
Ранее сообщалось, что на 77-м году жизни умер поэт Лев Рубинштейн. 9 января Рубинштейна после ДТП госпитализировали в московский НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Поэту сделали операцию, у него, в частности, диагностировали сильную гематому головного мозга в острейшей стадии, раздробление таза, а также переломы скуловой и височной костей.