Актёр из "Балканского рубежа" Захаренков умер, не дожив до 40

Российский актёр и каскадёр Александр Захаренков скончался в возрасте 38 лет. Сообщение о его смерти появилось на сайте агрегатора kino-teatr.ru.

Захаренков снимался в таких фильмах, как "Господа офицеры. Спасти императора", "Боец. Рождение легенды", "Псевдоним Албанец", "Котовский", "Геймеры", "СОБР", "Балканский рубеж". Также актёр сыграл эпизодическую роль в картине "Тайна печати дракона" с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером.