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14 января, 15:35
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Актёр из "Балканского рубежа" Захаренков умер, не дожив до 40

Российский актёр и каскадёр Александр Захаренков умер на 39-м году жизни

Российский актёр и каскадёр Александр Захаренков. Обложка © kino-teatr.ru

Российский актёр и каскадёр Александр Захаренков. Обложка © kino-teatr.ru

Российский актёр и каскадёр Александр Захаренков скончался в возрасте 38 лет. Сообщение о его смерти появилось на сайте агрегатора kino-teatr.ru.

Захаренков снимался в таких фильмах, как "Господа офицеры. Спасти императора", "Боец. Рождение легенды", "Псевдоним Албанец", "Котовский", "Геймеры", "СОБР", "Балканский рубеж". Также актёр сыграл эпизодическую роль в картине "Тайна печати дракона" с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером.

Причина смерти пока что не раскрывается.

Наследство актёра: Что оставил правнукам легендарный худрук Малого театра Соломин
Наследство актёра: Что оставил правнукам легендарный худрук Малого театра Соломин

Ранее Лайф писал, что 11 января народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни. В ноябре 2023 года актёр перенёс инсульт, также у него парализовало левую сторону тела. Затем появилась информация, что у Соломина развилась деменция, а также двусторонняя пневмония. Сначала он пошёл на поправку, но 11 января этого года артиста не стало. Прощание с Юрием Мефодьевичем состоится 15 января.

Дарья Нарыкова
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