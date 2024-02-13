"Непререкаемый авторитет": Российские генералы вспомнили умершего командира легендарной 9-й роты Востротина

Генерал-полковник, Герой СССР Валерий Востротин, скончавшийся на 72-м году жизни, пользовался в армии непререкаемым авторитетом. Об этом рассказал Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

"Востротина знали в Афганистане, десантники его уважали. Грамотный, заботливый командир. Ветераны ВДВ скорбят, это тяжёлая утрата. Он пользовался непререкаемым авторитетом", — сказал собеседник NEWS.ru.

А по словам бывшего командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковника Георгия Шпака, о личной храбрости и мужестве Востротина в своё время ходили легенды. Он назвал умершего военного умным, толковым, порядочным генералом, умевшим сказать слово. Как отметил собеседник сайта MK.ru, последние несколько лет Востротин боролся с тяжёлой болезнью.

В свою очередь бывший командующий 40-й армией, Герой СССР, генерал-полковник Борис Громов добавил, что легендарный командир был человеком невероятной отваги и мужества. Он "горой" стоял за своих подчинённых. Несмотря на тяжёлые ранения, Востротин всегда возвращался в строй.

"15 февраля исполнится 35 лет со дня вывода [войск из Афганистана]. Мы планировали с Валерием Александровичем встретить этот праздник вместе, в кругу боевых товарищей. И вот такая трагическая весть... Настоящий герой, не только по званию, но и по жизни. Тяжелейшая утрата", — сказал Громов.