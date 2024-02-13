"Настоящий патриот": Шойгу высказался о смерти командира 9-й роты Востротина

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Героя СССР Валерия Востротина, командовавшего девятой парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане. По словам министра, генерал-полковник был настоящим патриотом и профессионалом.

"С глубокой скорбью узнал о кончине Героя Советского Союза генерал-полковника Востротина Валерия Александровича. На протяжении всех лет военной службы и далее на ответственных постах в органах государственной власти Валерий Александрович проявил себя настоящим профессионалом и патриотом Родины", — приводятся его слова в телеграм-канале ведомства.

Шойгу добавил, что десять лет работал с Востротиным в МЧС и тот отличался принципиальностью, порядочностью и надёжностью, с тех пор их дружба не прерывалась. Глава Минобороны указал, что коллеги уважали генерал-полковника за богатый жизненный опыт и высокую ответственность за судьбу страны. Кроме того, Востротин внёс вклад в развитие ветеранского движения. Будучи лидером "Союза десантников России", генерал-полковник участвовал в решении вопросов военнослужащих и их близких.

"Кончина Валерия Александровича Востротина — невосполнимая потеря для всех нас. Искренне разделяю горечь и боль утраты", — заключил Шойгу.

Напомним, что с 1994 года по октябрь 2003 года Герой СССР был заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.