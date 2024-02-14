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14 февраля, 17:13

В Кремле назвали СВО войной против Запада

Песков: СВО приняла форму войны против коллективного Запада

Возглавляемый США коллективный Запад напрямую вовлечён в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт", — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что это может затянуть СВО, но не изменит хода вещей.

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Ранее профессор назвал "четыре реалии", которые придётся признать Западу после победы России в СВО. Так, например, это покажет уязвимость НАТО.

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ТАСС / Александр Река

Александр Юнашев
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