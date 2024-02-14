В Кремле назвали СВО войной против Запада
Песков: СВО приняла форму войны против коллективного Запада
Возглавляемый США коллективный Запад напрямую вовлечён в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт", — сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля отметил, что это может затянуть СВО, но не изменит хода вещей.
Ранее профессор назвал "четыре реалии", которые придётся признать Западу после победы России в СВО. Так, например, это покажет уязвимость НАТО.
ТАСС / Александр Река