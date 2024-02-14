В Кремле назвали СВО войной против Запада

Возглавляемый США коллективный Запад напрямую вовлечён в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт", — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что это может затянуть СВО, но не изменит хода вещей.