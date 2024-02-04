Названы "четыре реалии", которые придётся признать Западу после победы России на СВО Профессор Фиори уверен, что признание поражения Украины докажет слабость НАТО 4 февраля, 08:55 Победа России докажет уязвимость НАТО. Обложка © Getty Images / Anadolu

Поражение Украины в противостоянии с Россией докажет уязвимость НАТО, а лидерство Запада в формировании миропорядка закончится. Об этом сказал профессор Института экономики Государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори.

"Признание падения Украины будет иметь много последствий: это покажет уязвимость НАТО и, что ещё хуже, это будет признание четырёх реалий, которые западная пресса стремится игнорировать", — цитирует его аргентинская газета El Destape.

В публикации поясняется, что игнорируемые Западом реалии — это уверенная позиция России в культуре, способность российских войск обходиться без поддержки третьих стран, ориентация внешней политики Москвы на азиатское направление. И, наконец, Фиори отметил важную роль РФ в строительстве многополярного мира и отказе от американской валюты в международной торговле.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что после победы России в специальной военной операции на Украине США не остановятся: они будут пытаться подорвать влияние Москвы на других территориях.

Авторы Татьяна Миссуми