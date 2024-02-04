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Названы "четыре реалии", которые придётся признать Западу после победы России на СВО

Профессор Фиори уверен, что признание поражения Украины докажет слабость НАТО

4 февраля, 08:55
Победа России докажет уязвимость НАТО. Обложка © Getty Images / Anadolu

Победа России докажет уязвимость НАТО. Обложка © Getty Images / Anadolu

Поражение Украины в противостоянии с Россией докажет уязвимость НАТО, а лидерство Запада в формировании миропорядка закончится. Об этом сказал профессор Института экономики Государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори.

"Признание падения Украины будет иметь много последствий: это покажет уязвимость НАТО и, что ещё хуже, это будет признание четырёх реалий, которые западная пресса стремится игнорировать",  цитирует его аргентинская газета El Destape.

В публикации поясняется, что игнорируемые Западом реалии — это уверенная позиция России в культуре, способность российских войск обходиться без поддержки третьих стран, ориентация внешней политики Москвы на азиатское направление. И, наконец, Фиори отметил важную роль РФ в строительстве многополярного мира и отказе от американской валюты в международной торговле.

Стало известно, в какой город перенесут столицу Украины после поражения ВСУ
Стало известно, в какой город перенесут столицу Украины после поражения ВСУ

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что после победы России в специальной военной операции на Украине США не остановятся: они будут пытаться подорвать влияние Москвы на других территориях.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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