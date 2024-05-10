В Германии анонсировали переход немецких военных под командование НАТО

В следующем году основная часть немецких военных перейдёт под командование Североатлантического альянса. Такое заявление в ходе выступления в Университете Джонса Хопкинса сделал министр обороны Германии Борис Писториус.

"Безопасность наших союзников — это наша безопасность. Поэтому со следующего года большинство наших военных перейдёт под командование НАТО. И примерно 35 тысяч из них будут иметь два высших уровня готовности", — пояснил Писториус.