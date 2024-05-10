В Германии анонсировали переход немецких военных под командование НАТО
Писториус: Основная часть немецких военных перейдёт под контроль НАТО с 2025 года
В следующем году основная часть немецких военных перейдёт под командование Североатлантического альянса. Такое заявление в ходе выступления в Университете Джонса Хопкинса сделал министр обороны Германии Борис Писториус.
"Безопасность наших союзников — это наша безопасность. Поэтому со следующего года большинство наших военных перейдёт под командование НАТО. И примерно 35 тысяч из них будут иметь два высших уровня готовности", — пояснил Писториус.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Бундесвер готов оперативно отправить 35 тысяч солдат на поддержку союзников по НАТО при необходимости. Он заверил страны Прибалтики, что Германия твёрдо намерена защищать каждый "квадратный сантиметр" территории НАТО, а ВС ФРГ будут ориентированы на защиту Северо-Восточной и Центральной Европы.
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